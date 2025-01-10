"Динамо" с двумя незабитыми пенальти проиграло первый спарринг на сборах в Турции (видео)

Киевское "Динамо" проиграло немецкому "Магдебургу" в первом товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. Встреча завершилась со счетом со счетом 1:3 .

Единственный гол в составе "бело-синих" на 87-й минуте забил Виталий Буяльский. До этого команда Александра Шовковского трижды пропустила от соперника.

Отметим, что на протяжении поединка киевляне дважды не реализовали пенальти. На 28-й минуте Николай Шапаренко не смог переиграть голкипера, а на 71-й минуте это также не удалось сделать Буяльскому.

Полное видео матча "Динамо" – "Магдебург"

Отметим, что свой следующий контрольный поединок "Динамо" проведет в воскресенье, 12 января, против румынского клуба ФКСБ.

Киевляне отправились на зимнюю паузу в статусе лидера украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Бело-синие" (43 очка) на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.

В первом матче "весенней" части УПЛ киевляне примут "Карпаты". Базовая дата поединков 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля.

Перед возобновлением УПЛ "Динамо" ждут заключительные поединки основного раунда Лиги Европы: 21 января "бело-синие" сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ. Эти матчи уже не будут иметь для киевлян турнирного значения, ведь они досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф после шести поражений подряд.

После шести туров киевский клуб занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

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