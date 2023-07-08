"Динамо" с голом и ассистами Ярмоленко уничтожило соперника во втором матче на сборах (видео)

Капитан сборной Украины ярко провел дебютный поединок за "бело-синих" после своего возвращения.

Киевское "Динамо" разгромило австрийский "Вольфсбергер" во втором спарринге на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Контрольный матч завершился со счетом 8:0 .

Одним из героев встречи стал полузащитник Андрей Ярмоленко, который в июне вернулся в столичный клуб.

Капитан сборной Украины забил свой первый гол после возвращения в "Динамо", а также записал на свой счет две результативные передачи.

Видео гола Ярмоленко

Дублями в составе "бело-синих" отличились Бенито и Владислав Кабаев. Еще по голу забили Богдан Леднев, Владимир Шепелев и Виталий Буяльский.

Обзор матча

Добавим, что в первом поединке на австрийских сборах команда Мирчи Луческу победила бухарестское "Динамо" (4:1). Далее киевляне сыграют товарищеские матчи со швейцарским "Янг Бойз" (12 июля), кипрским "Арисом" (16 июля) и саудовским "Аль-Хилялем" (19 июля).

"Динамо" завершило сезон УПЛ-2022/23 на четвертом месте и сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 24 июля, а матчи – 10 и 17 августа.

Сезон УПЛ-2023/24 стартует 29 июля. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Украины киевляне встретятся с "Минаем".

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