"Динамо" с голом Ярмоленко обыграло "Колос" и сохранило шансы на медали УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

"Динамо" победило "Колос" в домашнем матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:1 .

"Бело-синие" открыли счет уже на 8-й минуте встречи — Тарас Михавко забил головой после подачи Виталия Буяльского с углового.

На 13-й минуте подопечные Игоря Костюка удвоили свое преимущество — Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, который был назначен за фол экс-защитника киевлян Никиты Бурды против Буяльского в штрафной площадке ковалевского клуба.

Для 36-летнего Ярмоленко это 122-й гол в УПЛ. Он приблизился к бомбардирскому рекорду чемпионата Украины — больше забили только Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

Первый тайм закончился победой "Динамо" с разницей в два гола. Однако после перерыва команда Руслана Костышина сократила отставание до минимума — на 58-й минуте отличился Антон Салабай.

Обзор матча "Динамо" — "Колос"

После этой победы "Динамо" (51 очко) осталось на четвертом месте в УПЛ. Киевляне сохранили теоретические шансы на "бронзу" — за два тура до конца отставание от "Полесья", которое идет третьим, составляет 4 балла.

"Колос" располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 46 пунктов.

В следующем туре "Динамо" 16 мая сыграет с "Полтавой", а "Колос" днем позже будет противостоять "Оболони".

