"Динамо" с голом Ярмоленко обыграло "Полтаву" и сохранило шансы на "бронзу" УПЛ

"Полтава" — "Динамо" / facebook.com/SCPoltava

Реклама

"Динамо" обыграло "Полтаву" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Игоря Костюка открыли счет в самом начале встречи. Уже на 3-й минуте Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, который был назначен за фол вратаря полтавчан Никиты Минчева против 19-летнего форварда киевлян Виталия Лобко, который дебютировал за главную команду "Динамо".

Для 36-летнего Ярмоленко это 123-й гол в УПЛ. Он вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду чемпионата Украины, сравнявшись с бывшим форвардом "бело-синих" Сергеем Ребровым.

Реклама

Рекордсменом УПЛ по количеству забитых голов остается еще один экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких, на счету которого 124 мяча.

В конце поединка столичный клуб увеличил свое преимущество — на 90+1-й минуте голом отличился панамский форвард Эдуардо Герреро, замкнув прострел Назара Волошина.

Обзор матча "Полтава" — "Динамо"

Благодаря этой победе "Динамо" (54 очка) гарантировало себе финиш в топ-4 УПЛ. Киевляне также сохранили теоретические шансы на "бронзу", сократив отставание от "Полесья", которое с матчем в запасе идет третьим, до одного балла.

"Полтава" (12 пунктов), которая еще раньше потеряла шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, замыкает турнирную таблицу.

Реклама

В заключительном туре УПЛ киевляне 24 мая примут "Кудровку", а полтавчане днем раньше сразятся с "Эпицентром".

Перед этим "Динамо" сыграет в финале Кубка Украины с "Черниговом", который выступает в Первой лиге. Решающий матч состоится 20 мая на "Арене Львов".

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разгромил "Полтаву" и досрочно стал чемпионом УПЛ.

Реклама

Также мы рассказывали, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Новости партнеров