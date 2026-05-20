"Динамо" с голом Ярмоленко победило "Чернигов" и стало обладателем Кубка Украины

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В финальном матче турнира, который состоялся 20 мая на "Арене Львов", подопечные Игоря Костюка обыграли перволиговый "Чернигов" со счетом 3:1 .

"Бело-синие" могли открывать счет на 14-й минуте встречи, но гол Виталия Буяльского после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

На 26-й минуте киевляне все же вышли вперед — Буяльский нанес точный удар под перекладину.

На 34-й минуте черниговцы неожиданно сравняли счет — Анатолий Романченко забил ударом головой после подачи Егора Шалфеева со штрафного.

Команды отправились на перерыв при ничейном счете. Но уже на старте второго тайма "Динамо" снова вышло вперед — Буяльский на 53-й минуте оформил дубль, воспользовавшись передачей Матвея Пономаренко.

На 70-й минуте столичный клуб увеличил свое преимущество в счете — Андрей Ярмоленко обыгрался в стенку с Эдуардо Герреро и точно пробил низом в дальний угол.

Таким образом, "Динамо" завоевало 14-й Кубок Украины в своей истории и первый с 2021 года. "Бело-синие" вплотную приблизились по этому показателю к рекордсмену — донецкому "Шахтеру", который побеждал 15 раз.

В прошлом сезоне именно "горняки" стали обладателями Кубка Украины, в финале в серии пенальти одолев "Динамо".

Также "Динамо" догнало "Шахтер" по трофеям в Украине — по 40. После завоевания чемпионства УПЛ-2025/26 донецкий клуб обошел "бело-синих", но благодаря победе в Кубке Украины киевляне вновь восстановили равновесие.

Помимо завоевания трофея, "Динамо" также гарантировало себе попадание в еврокубки на следующий сезон, где команда будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что "Чернигов" стал вторым в истории представителем Первой лиги, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне-2018/19.

