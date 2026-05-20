"Динамо" с голом Ярмоленко победило "Чернигов" и стало обладателем Кубка Украины
"Бело-синие" завоевали 14-й Кубок Украины в своей истории и первый с 2021 года.
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В финальном матче турнира, который состоялся 20 мая на "Арене Львов", подопечные Игоря Костюка обыграли перволиговый "Чернигов" со счетом 3:1.
"Бело-синие" могли открывать счет на 14-й минуте встречи, но гол Виталия Буяльского после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.
На 26-й минуте киевляне все же вышли вперед — Буяльский нанес точный удар под перекладину.
На 34-й минуте черниговцы неожиданно сравняли счет — Анатолий Романченко забил ударом головой после подачи Егора Шалфеева со штрафного.
Команды отправились на перерыв при ничейном счете. Но уже на старте второго тайма "Динамо" снова вышло вперед — Буяльский на 53-й минуте оформил дубль, воспользовавшись передачей Матвея Пономаренко.
На 70-й минуте столичный клуб увеличил свое преимущество в счете — Андрей Ярмоленко обыгрался в стенку с Эдуардо Герреро и точно пробил низом в дальний угол.
Обзор матча "Чернигов" — "Динамо"
Таким образом, "Динамо" завоевало 14-й Кубок Украины в своей истории и первый с 2021 года. "Бело-синие" вплотную приблизились по этому показателю к рекордсмену — донецкому "Шахтеру", который побеждал 15 раз.
В прошлом сезоне именно "горняки" стали обладателями Кубка Украины, в финале в серии пенальти одолев "Динамо".
Также "Динамо" догнало "Шахтер" по трофеям в Украине — по 40. После завоевания чемпионства УПЛ-2025/26 донецкий клуб обошел "бело-синих", но благодаря победе в Кубке Украины киевляне вновь восстановили равновесие.
Помимо завоевания трофея, "Динамо" также гарантировало себе попадание в еврокубки на следующий сезон, где команда будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Отметим, что "Чернигов" стал вторым в истории представителем Первой лиги, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне-2018/19.