"Динамо" с голом Ярмоленко в меньшинстве проиграло "Черноморцу" в результативном матче УПЛ

"Динамо" уступило "Черноморцу" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Зрелищный поединок в Одессе завершился со счетом 3:2 .

Первый тайм встречи выиграли "моряки". На 20-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару Артура Авагимяна.

"Бело-синие" смогли восстановить паритет на старте второго тайма – Андрей Ярмоленко на 48-й минуте точно пробил в ближний угол после передачи Николая Шапаренко.

Отметим, что для Ярмоленко это первый забитый мяч с игры после возвращения в "Динамо". Ранее 33-летний вингер дважды отмечался с пенальти.

Однако уже через пять минут подопечные Романа Григорчука снова повели в счете – после ошибки обороны киевлян Андрей Штогрин вошел в штрафную и с двух попыток переиграл вратаря "Динамо" Руслана Нещерета.

На 61-й минуте команда Мирчи Луческу во второй раз за матч отыгралась. Владислав Ванат после сольного прохода отдал в центр штрафной на Сергея Сидорчука, а тот низом отправил мяч в дальний угол.

На 83-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве – Александр Сирота руками остановил Самсона Иеде на чужой половине поля и получил вторую желтую карточку.

Одесситы воспользовались численным преимуществом и в компенсированное время вырвали победу – Иеде забил в пустые ворота после передачи Александра Васильева.

После этого поражения "Динамо" с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 9 баллами поднялся на вторую позицию.

Матч "Динамо" в следующем туре УПЛ против "Вереса" перенесен из-за участия киевлян в еврокубках. В свою очередь, "моряки" 27 августа встретятся с "Ворсклой".

Напомним, уже в четверг, 24 августа, "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташем" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

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