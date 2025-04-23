"Динамо" с камбэком разбило "Буковину" и вышло в финал Кубка Украины (видео)

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" победило черновицкую "Буковину" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:4 .

Номинально домашняя для представителя Первой лиги встреча не проходила в Черновцах, поскольку стадион "Буковина" не отвечает установленным требованиям.

"Желто-черные" активно начали матч и на 18-й минуте могли открывать счет, но мяч после удара Олега Кожушко попал в штангу.

Реклама

На 23-й минуте "Буковина" таки вышла вперед – Владимир Бражко потерял мяч возле собственной штрафной площадки, Юрий Глущук выполнил перехват и отдал передачу на Богдана Бойчука, который точно пробил в ближний угол.

На перерыв черновицкий клуб ушел в роли лидера. Однако во втором тайме подопечные Александра Шовковского оформили камбэк.

На 57-й минуте счет сравнял Назар Волошин, добив мяч в пустые ворота после того, как Даниил Каневцев отразил удар Владислава Ваната.

На 63-й минуте "бело-синие" уже были впереди – Каневцев ошибся на выходе из ворот во время подачи киевлян с левого фланга, после чего Андрей Бусько выбил мяч прямо в Волошина.

На 72-й минуте столичный клуб в третий раз поразил ворота соперника – Бражко реализовал пенальти, назначенный арбитром за фол против Ваната.

На 77-й минуте счет стал разгромным – на добивании удачно сыграл Николай Шапаренко.

Для "Динамо" это 19-й в истории выход в финал Кубка Украины.

"Буковина" впервые в истории сыграла в полуфинале национального Кубка. Добравшись до этой стадии, черновчане во второй раз подряд обновили клубный рекорд в турнире, ведь до этого самым высоким достижением команды была 1/8 финала (1992, 1994 и 2012 года).

В финале Кубка Украины динамовцы сыграют с победителем полуфинального матча между житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером", который также состоится 23 апреля. Начало – в 18:00.

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.