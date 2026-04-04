"Динамо" с отмененным голом и удалением Пономаренко проиграло "Карпатам" в УПЛ
"Бело-синие" потерпели первое поражение в весенней части чемпионата Украины.
"Динамо" на своем поле проиграло "Карпатам" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече был забит уже на 6-й минуте, когда форвард "львов" Бабукар Фал из пределов штрафной площадки точно пробил в дальний угол ворот Руслана Нещерета.
Во втором тайме подопечные Игоря Костюка могли отыграться, но гол Матвея Пономаренко на 80-й минуте был отменен из-за того, что форвард "Динамо" нарушил правила против вратаря львовян Назара Домчака.
В компенсированное время, на 90+4-й минуте, "бело-синие" остались в меньшинстве — Пономаренко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Отметим, что в прошлом туре Пономаренко установил клубный рекорд "Динамо" по продолжительности голевой серии в УПЛ, забив в седьмом матче подряд. Однако игрой с "Карпатами" его результативная серия прервалась.
Обзор матча "Динамо" — "Карпаты"
Для "Динамо" это первое поражение в весенней части УПЛ. Киевляне (41 балл) продолжают занимать четвертое место в чемпионате Украины. "Карпаты" (29 очков) поднялись на восьмую позицию.
В следующем туре "бело-синие" сыграют с "Металлистом 1925", а "зелено-белые" примут "Александрию". Оба матча состоятся в субботу, 11 апреля.
Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич лаконично отреагировал на потенциальное назначение главным тренером сборной Украины.
Также мы рассказывали, что сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА после фиаско в плей-офф отбора к ЧМ-2026.