"Динамо" с отмененным голом и удалением Пономаренко проиграло "Карпатам" в УПЛ

"Динамо" — "Карпаты" / © ФК Карпаты

"Динамо" на своем поле проиграло "Карпатам" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече был забит уже на 6-й минуте, когда форвард "львов" Бабукар Фал из пределов штрафной площадки точно пробил в дальний угол ворот Руслана Нещерета.

Во втором тайме подопечные Игоря Костюка могли отыграться, но гол Матвея Пономаренко на 80-й минуте был отменен из-за того, что форвард "Динамо" нарушил правила против вратаря львовян Назара Домчака.

В компенсированное время, на 90+4-й минуте, "бело-синие" остались в меньшинстве — Пономаренко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Отметим, что в прошлом туре Пономаренко установил клубный рекорд "Динамо" по продолжительности голевой серии в УПЛ, забив в седьмом матче подряд. Однако игрой с "Карпатами" его результативная серия прервалась.

Обзор матча "Динамо" — "Карпаты"

Для "Динамо" это первое поражение в весенней части УПЛ. Киевляне (41 балл) продолжают занимать четвертое место в чемпионате Украины. "Карпаты" (29 очков) поднялись на восьмую позицию.

В следующем туре "бело-синие" сыграют с "Металлистом 1925", а "зелено-белые" примут "Александрию". Оба матча состоятся в субботу, 11 апреля.

