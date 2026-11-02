"Динамо" с рекордным голом и удалением Ярмоленко победило "Кривбасс" в УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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"Динамо" одолело "Кривбасс" в выездном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 0:2.

"Бело-синие" открыли счет на 18-й минуте встречи — Матвей Пономаренко ударом головой в падении замкнул подачу Андрея Ярмоленко с правого фланга.

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На 43-й минуте столичный клуб увеличил свое преимущество в счете — Ярмоленко ударом по центру ворот реализовал пенальти, который был назначен за фол Владимира Виливальда против Пономаренко в собственной штрафной площадке.

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Это 125-й гол Ярмоленко в УПЛ. Он единолично стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, побив рекорд экс-форварда киевлян Максима Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.

После установления исторического достижения Ярмоленко пробыл на поле недолго. Еще в компенсированное к первому тайму время 37-летний вингер "бело-синих" получил прямую красную карточку за то, что перед чужой штрафной площадкой ударил по ногам панамского полузащитника криворожцев Джованни Герберта.

Во втором тайме подопечные Александра Петракова пытались отыграться, но "Динамо", исполняющим обязанности главного тренера которого после увольнения Игоря Костюка стал поляк Мацей Кендзерек, удавалось сдерживать натиск соперника.

На 74-й минуте команды были вынуждены покинуть поле из-за воздушной тревоги. После возобновления игры счет на табло уже не изменился.

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Обзор матча "Кривбасс" — "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 22 очка после десяти матчей. "Кривбасс" с 6 баллами после девяти сыгранных поединков остался на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 8 ноября во Львове сыграет с "Шахтером", а "Кривбасс" днем ранее на выезде сразится с "Эпицентром".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

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