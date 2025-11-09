"Динамо" с травмой Ярмоленко потерпело второе подряд поражение в УПЛ

"Динамо" – ЛНЗ / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" проиграло черкасскому ЛНЗ в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 0:1 .

Уже в первом тайме лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко травмировался – на 33-й минуте поединка 36-летний вингер сел на газон и держался за икроножную мышцу, после чего вынужден был покинуть поле. Вместо него вышел Эдуардо Герреро.

В конце первого тайма ЛНЗ вышел вперед – на 45+1-й минуте голкипер киевлян Руслан Нещерет пирировал удар Проспера Обаха в быстрой контратаке черкасского клуба, но Евгений Пастух добил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме "Динамо" пыталось исправить ситуацию, однако так и не смогло распечатать ворота соперника.

Обзор матча "Динамо" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это второе подряд поражение в УПЛ. В прошлом туре подопечные Александра Шовковского проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3).

"Бело-синие" проиграли два матча чемпионата подряд впервые с октября 2023 года, когда уступили "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1).

Таким образом, "Динамо" (20 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ. В то время как ЛНЗ (23 балла) поднялся на вторую строчку и теперь на один зачетный пункт отстает от лидирующего "Шахтера", который имеет матч в запасе.

В следующем туре чемпионата Украины киевляне 22 ноября на выезде встретятся с "Колосом", а ЛНЗ днем ранее сразится с "Полтавой".

Напомним, на этой неделе "Динамо" одержало первую победу в основном раунде Лиги конференций, разгромив боснийский "Зриньски" со счетом 6:0.