"Динамо" с трудом одолело "Кривбасс" и продолжило борьбу за медали УПЛ (видео)

"Динамо" обыграло "Кривбасс" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился минимальной победой столичного клуба со счетом 0:1 .

Единственный гол во встрече "бело-синие" забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Денис Попов в чужой штрафной головой замкнул подачу Александра Андриевского с правого фланга.

Денис Попов открывает счет в начале 2-го тайма в матче против Кривбасса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/eu1SFQBUoa — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 8, 2023

Таким образом, "Динамо" выиграло третий матч подряд под руководством Александра Шовковского, исполняющего обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу находится на больничном. На прошлой неделе румынского специалиста успешно прооперировали.

Обзор матча

"Динамо" (50 очков) занимает четвертое место в УПЛ. Киевляне на два балла отстают от "Зари", которая имеет один поединок в запасе.

В следующем туре "бело-синие" 13 мая примут "Черноморец", а команда Юрия Вернидуба 14 мая дома сыграет с "Рухом".

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