"Динамо" сенсационно не сумело обыграть "Ворсклу", впервые в 2025 году потеряв очки в УПЛ (видео)

Киевляне дали шанс "Александрии" и "Шахтеру" приблизиться в чемпионской гонке.

Киевское "Динамо" сыграло вничью с полтавской "Ворсклой" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Номинально выездной для "бело-синих" поединок состоялся на столичном стадионе имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 1:1 .

Команда Александра Шовковского открыла счет на 16-й минуте встречи – отличился Виталий Буяльский. Этот гол позволил киевлянам отправиться на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

Впрочем, во втором тайме полтавчане сумели отыграться – на 64-й минуте точный удар нанес Александр Скляр.

Отметим, что "зелено-белые" доигрывали матч в меньшинстве – на 90-й минуте удален с поля был Владислав Островский, который за три минуты получил две желтые карточки.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Динамо" впервые в 2025 году потеряло очки в УПЛ. "Бело-синие" (47 очков после 19 матчей) продолжают возглавлять турнирную таблицу. Киевляне дали шанс "Александрии" (41 балл, 18 поединков) и "Шахтеру" (36 пунктов, 17 игр) приблизиться в чемпионской гонке.

В свою очередь, "Ворскла" (17 очков) находится на 13-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре "Динамо" сыграет против ЛНЗ, а "Ворскла" сразится с "Карпатами". Оба матча состоятся 6 марта.

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