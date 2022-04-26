"Динамо" сенсационно победило дортмундскую "Боруссию" в благотворительном матче

Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" провело очередной благотворительный матч своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.

Соперником команды Мирчи Луческу стал гранд немецкого и европейского футбола – дортмундская "Боруссия". Поединок завершился сенсационной победой "бело-синих" – 2:3.

Счет матча открыл на четвертой минуте Джеми Байно-Гиттенс по передаче лидера команды Эрлинга Холанда.

"Киевляне" быстро сравняли счет и даже удвоить преимущество – отличились Виталий Буяльский и Владислав Ванат.

Через несколько минут у "бело-синих" появилась возможность забить третий гол, но Николай Шапаренко его не реализовал. На 35-й минуте Ванат оформил дубль.

В начале второго тайма "Боруссия" тоже могла забить с пенальти, но Георгий Бущан отразил удар Рейньера. На 65-й минуте "Дортмунд" сократил отставание благодаря точному удару Тома Роте.

Отметим, что поединок стал четвертым для киевлян в поддержку Украины во время полномасштабной войны с российскими захватчиками. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1) и сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0).

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