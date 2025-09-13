"Динамо" сенсационно не смогло победить "Оболонь" в матче УПЛ

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Киев

Реклама

"Динамо" на выезде сыграло вничью против "Оболони" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Встреча на "Оболонь Арене" в Киеве завершилась со счетом 2:2 .

"Бело-синие" открыли счет в столичном дерби на 25-й минуте – Александр Караваев забил с передачи Виталия Буяльского.

На 40-й минуте "пивовары" отыгрались благодаря голу Ивана Нестеренко.

Реклама

Однако на перерыв подопечные Александра Шовковского все же отправились при преимуществе в счете, ведь на 44-й минуте Тарас Михавко головой замкнул подачу Буяльского с углового.

Во втором тайме хозяева поля вырвали ничью. В компенсированное время, на 90+1-й минуте, отличился Денис Устименко.

Обзор матча "Оболонь" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это первая потеря очков в новом сезоне УПЛ – действующий чемпион Украины возглавляет турнирную таблицу, имея 13 баллов. "Оболонь" (8 пунктов) поднялась на пятую позицию.

Реклама

В следующем туре "Динамо" примет "Александрию", а "Оболонь" на своем поле встретится с "Карпатами". Оба матча состоятся 22 сентября.

Перед этим "Динамо" 17 сентября сразится с "Александрией" в поединке 1/16 финала Кубка Украины. "Оболонь" выбыла из турнира в 1/32 финала, проиграв "Металлисту 1925" (0:2).