Динамо – Шахтер: букмекеры сделали прогноз на матч Кубка Украины

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

В среду, 29 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Прогноз букмекеров на матч Динамо – Шахтер

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают донецкий клуб. На победу "Шахтера" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,35. Ничья – 3,40. Выигрыш "Динамо" – 2,99.

На триумф "горняков" с учетом возможной серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1,70. Итоговый успех "бело-синих" - 2,06.

Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".