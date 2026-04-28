Динамо — Шахтер: букмекеры сделали прогноз на матч УПЛ

"Динамо" — "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 3 мая, киевское "Динамо" сразится с донецким "Шахтером" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Всеукраинское футбольное дерби состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Игра начнется в 18:00.

За пять туров до конца сезона "Шахтер" (60 очков) лидирует в УПЛ, оторвавшись на 8 баллов от ближайшего преследователя — ЛНЗ. "Динамо" (47 пунктов) находится на четвертой позиции.

Прогноз букмекеров на матч Динамо — Шахтер

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана можно поставить с коэффициентом 2,33. Ничья — 3,25. Выигрыш "Динамо" — 3,10.

Это будет последнее Классическое сезона. В матче первого круга УПЛ, который состоялся в ноябре прошлого года, "Шахтер" во Львове одолел "Динамо" со счетом 3:1.

В этом сезоне клубы также встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" одержало волевую победу со счетом 2:1.

Напомним, в прошлом туре "Динамо" одолело "Кривбасс" (6:5) в самом результативном матче в истории УПЛ, а "Шахтер" разобрался с "Кудровкой" (3:1).

Для "горняков" поединок с "бело-синими" состоится между играми полуфинала Лиги конференций против английского "Кристал Пэлас", запланированными на 30 апреля и 7 мая.

