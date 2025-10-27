- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 287
- Время на прочтение
- 1 мин
Динамо – Шахтер: где и когда смотреть матч Кубка Украины
"Бело-синие" и "горняки" поборются за выход в четвертьфинал национального Кубка.
В среду, 29 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
"Бело-синие" и "горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше турнира с 1/16 финала: "Динамо" одолело "Александрию" (2:1), а "Шахтер" обыграл любительский клуб "Полесье" Ставки (1:0).
Где смотреть матч Динамо – Шахтер
В Украине поединок "Динамо" – "Шахтер" в прямом эфире покажут телеканалы UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Всеукраинское футбольное дерби также покажет YouTube-канал FootballHub. На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".