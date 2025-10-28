Динамо – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

В среду, 29 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сразятся в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

"Бело-синие" и "горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше турнира с 1/16 финала: "Динамо" одолело "Александрию" (2:1), а "Шахтер" обыграл любительский клуб "Полесье" Ставки (1:0).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер" с Youtube-канала FootballHub.

Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером".