Динамо — Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В воскресенье, 3 мая, киевское "Динамо" сойдется с донецким "Шахтером" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

За пять туров до конца сезона "Шахтер" (60 очков) возглавляет таблицу УПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя — ЛНЗ — на 8 баллов. "Динамо" (47 пунктов) располагается на четвертой строчке.

Реклама

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер" с Youtube-канала FootballHub.

Отметим, что это последнее Классическое сезона. В матче первого круга УПЛ, который состоялся в ноябре прошлого года, "Шахтер" во Львове одолел "Динамо" со счетом 3:1.

В этом сезоне клубы также встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" одержало волевую победу со счетом 2:1.

Напомним, в прошлом туре "Динамо" одолело "Кривбасс" (6:5) в самом результативном матче в истории УПЛ, а "Шахтер" разобрался с "Кудровкой" (3:1).

Реклама

Для "горняков" поединок с "бело-синими" состоится между играми полуфинала Лиги конференций против английского "Кристал Пэлас", запланированными на 30 апреля и 7 мая.

Новости партнеров