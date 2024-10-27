"Динамо" – "Шахтер": стали известны стартовые составы на Классическое

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на центральный матч 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25, который сегодня, 27 октября, состоится на столичном стадионе имени Валерия Лобановского.

Начало игры – в 18:00. На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Брагару, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Малыш, Герреро, Биловар, Михайленко

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Судаков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Фесюн, Лассина Траоре, Франьич, Степаненко, Швед, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Марлон Гомес, Кевин, Педринью, Невертон

Перед Классическим "бело-синие" с 25 очками занимают второе место в УПЛ, отставая на один балл от "Александрии", которая сыграла на один матч больше. "Шахтер" (19 пунктов) находится на четвертой позиции.

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