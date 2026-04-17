"Динамо" — "Шахтер": стало известно, когда состоится последнее Классическое сезона

"Динамо" - "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Утверждены даты и время проведения матчей 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26, в том числе поединка, в котором киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", всеукраинское футбольное дерби состоится в воскресенье, 3 мая. Время начала встречи — 18:00.

Это будет последнее Классическое сезона. В матче первого круга УПЛ, который состоялся в ноябре прошлого года, "Шахтер" во Львове одолел "Динамо" со счетом 3:1.

В этом сезоне клубы также встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" одержало волевую победу со счетом 2:1.

Сейчас "Динамо" с 44 очками после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Шахтер" с 51 баллом после 22 поединков идет на второй позиции, по дополнительным показателям уступая лидеру чемпионата ЛНЗ, который набрал 51 пункт за 23 игры.

Кроме УПЛ, "Динамо" также продолжает борьбу в Кубке Украины, где подопечные Игоря Костюка 21 апреля в полуфинале сыграют с лидером Первой лиги — "Буковиной".

В то же время "Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций, где подопечным Арды Турана будет противостоять английский "Кристал Пэлас". Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.