"Динамо" - "Шахтер": стало известно, кто рассудит украинское классическое дерби

Извечные соперники снова сойдутся 3 октября на "Олимпийском".

Украинская ассоциация футбола назначила бригаду арбитров на центральный матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором померяются силами "Динамо" и "Шахтер".

Главным судьей всеукраинского футбольного дерби будет Александр Шандор из Львова. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром назначен Игорь Пасхал.

За систему видеоповторов (VAR) будет отвечать Екатерина Монзуль, ассистировать ей в этом будет Марина Стрелецкая.

Для 32-летнего Шандора это первое назначение на поединок между "Динамо" и "Шахтером".

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Встреча грандов отечественного футбола состоится в воскресенье, 3 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.

"Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб разгромно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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