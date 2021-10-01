"Динамо" - "Шахтер": стало известно, кто рассудит украинское классическое дерби

Извечные соперники снова сойдутся 3 октября на "Олимпийском".
Украинская ассоциация футбола назначила бригаду арбитров на центральный матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором померяются силами "Динамо" и "Шахтер".
Главным судьей всеукраинского футбольного дерби будет Александр Шандор из Львова. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром назначен Игорь Пасхал.
За систему видеоповторов (VAR) будет отвечать Екатерина Монзуль, ассистировать ей в этом будет Марина Стрелецкая.
Для 32-летнего Шандора это первое назначение на поединок между "Динамо" и "Шахтером".
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Встреча грандов отечественного футбола состоится в воскресенье, 3 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.
- После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.
- "Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.
Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб разгромно победил (3:0) и стал обладателем трофея.