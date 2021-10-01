Динамо - Шахтер: ставки букмекеров на всеукраинское футбольное дерби

Гранды украинского футбола встретятся 3 октября на столичном "Олимпийском".

В воскресенье, 3 октября, в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги померяются силами "Динамо" и "Шахтер".

Классическое украинское дерби состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 19:30.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Шахтер

Букмекеры не смогли определить фаворита поединка в столице Украины. На победу как "бело-синих", так и "горняков", можно поставить с коэффициентом 2.65. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.60.

Прямую трансляцию битвы "Динамо" - "Шахтер" смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

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После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.

"Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб разгромно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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