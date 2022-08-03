Динамо - Штурм: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" проведет первый поединок 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона 2022/23 против австрийского "Штурма".

После победы над турецким "Фенербахче" во втором квалифай-раунде Лиги чемпионов следующим соперником подопечных Мирчи Луческу на пути к групповому этапу самого престижного евротурнира станет "Штурм" из австрийского города Грац.

Первый матч "бело-синих" с австрийцами будет сыгран в среду, 3 августа, на стадионе имени Владислава Крола в польском городе Лодзь. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.

Это будет номинально домашний поединок для "Динамо", однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов он состоится за пределами Украины.

Где смотреть матч Динамо - Штурм

В Украине поединок в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports. Также игру можно посмотреть на OTT-сервисе setantasports.com. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте. Кроме того, с 10-минутным опозданием его покажет канал 2+2.

Посмотреть матч "Динамо" - "Штурм" можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

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Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Штурм

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение украинскому клубу. На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 2,24. Ничья - 3,40. Победа австрийской команды - 3,40.

Интересно, что фаворитом двухматчевого противостояния букмекеры считают "Штурм". На проход австрийцев в следующий раунд квалификации принимаются ставки с коэффициентом 1,86. Итоговый успех "Динамо" в двухматчевой дуэли оценен коэффициентом 2,01.

Ответный поединок состоится во вторник, 9 августа, в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с сильнейшим в дуэли "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) .

. Неудачник двухматчевой встречи между "Динамо" и "Штурмом" сразу попадет в групповой этап Лиги Европы.

"Штурм" - действующий вице-чемпион Австрии. По итогам прошлого сезона клуб из Граца занял второе место в турнирной таблице, уступив чемпионский титул "Зальцбургу".

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