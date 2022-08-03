Динамо – Штурм 1:0 онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч 3-го квалификационного ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23 против австрийского "Штурма".

Дуэль между "бело-синими" и вице-чемпионом Австрии будет сыграна на стадионе имени Владислава Крола в польском городе Лодзь. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Это будет номинально домашний поединок для "Динамо", однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов он состоится за пределами Украины.

Посмотреть матч "Динамо" - "Штурм" можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

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Во втором раунде отбора киевляне прошли турецкий "Фенербахче" ;

; Ответный поединок состоится во вторник, 9 августа, в Австрии. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени;

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" — "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с сильнейшим в дуэли "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) ;

Неудачник двухматчевой встречи между "Динамо" и "Штурмом" сразу попадет в групповой этап Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между украинским и австрийским клубами.