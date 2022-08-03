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Динамо – Штурм 1:0 онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

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Динамо – Штурм 1:0 онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч 3-го квалификационного ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23 против австрийского "Штурма".

Дуэль между "бело-синими" и вице-чемпионом Австрии будет сыграна на стадионе имени Владислава Крола в польском городе Лодзь. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Это будет номинально домашний поединок для "Динамо", однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов он состоится за пределами Украины.

Посмотреть матч "Динамо" - "Штурм" можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

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Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV, Apple TV, планшетах и ​​браузере на компьютере абонентам всех операторов мобильной связи Украины.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между украинским и австрийским клубами.

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