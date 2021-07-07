"Динамо" совершило эффектный камбэк и избежало поражения в последнем матче тренировочного сбора

"Динамо" совершило эффектный камбэк и избежало поражения в последнем матче тренировочного сбора

Голы Антюха и Гармаша принесли киевлянам ничью в поединке с "Люцерном".

Киевское "Динамо" провело заключительный товарищеский матч на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу расписала ничью со швейцарским "Люцерном" - 3:3.

"Бело-синие" пропустили два быстрых мяча и проиграли первый тайм 0:2. На 56-й минуте Богдан Леднев сократил отставание в счете, но через семь минут "Люцерн" сумел забить третий гол.

Впрочем, в конце матча "Динамо" спаслось от поражения. Денис Антюх, который находится на просмотре в столичном клубе, на 80-й минуте снова сократил отставание до минимума, а на 88-й минуте Денис Гармаш принес киевлянам ничью.

В предыдущих трех играх межсезонья "Динамо" одержало одну победу. Подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4), сыграли вничью с "Лозанной-Спорт" (1:1) и разгромили клуб региональной лиги Франции "US Divonne" (5:0).

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Второй тренировочный сбор команда также проведет в Швейцарии. Он продлится с 10-го до 20 июля. Там столичный клуб проведет еще четыре товарищеских матча.

В стартовом туре УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком". Базовая дата матчей первого тура - 25 июля.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

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