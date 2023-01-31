"Динамо" совершило камбэк и избежало третьего подряд поражения на сборах в Турции

Киевское "Динамо" сыграло вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" в третьем поединке на зимнем сборе в Турции. Результативный матч завершился со счетом 2:2 .

В первом тайме "бело-синие" пропустили дважды – представитель элитного дивизиона Австрии обеспечил себе комфортный гандикап усилиями Пиуса Грабгера и Лукаса Фридрикаса.

Однако после перерыва киевляне сумели оформить камбэк. На 52-й минуте Денис Попов сократил отставание в счете, а уже через восемь минут "Динамо" отыгралось благодаря удару Константина Вивчаренко из-за пределов штрафной.

Это был третий спарринг "Динамо" на турецких сборах. Ранее команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4) и уступила словенскому "Марибору" (0:2).

Следующий товарищеский матч киевляне сыграют 3 февраля против житомирского "Полесья". 6 февраля "бело-синие" встретятся с северомакедонской "Шкендией". Поединок с болгарским "Лудогорцем", который был запланирован на 3 февраля, отменили.

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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