Проспорт
706
1 мин

"Динамо" совершило камбэк и выбило "Шахтер" из Кубка Украины

"Бело-синие" благодаря волевой победе в Классическом вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины Классического "горняки" открыли счет – на 48-й минуте Лука Мейреллиш в центре штрафной площадки удачно подставил голову под дальний удар Педриньо да Силвы.

На 72-й минуте "бело-синие" отыгрались – Андрей Ярмоленко точно пробил в дальний угол после передачи Владислава Кабаева с правого фланга.

На 77-й минуте "Динамо" забило победный мяч – Эдуардо Герреро сыграл на добивании после того, как Дмитрий Ризнык парировал удар головой Владимира Бражко с подачи углового.

Таким образом, подопечные Александра Шовковского вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Команда Арды Турана выбыла из турнира – "Шахтер" сложил полномочия действующего обладателя трофея.

Полное видео матча "Динамо" – "Шахтер"

Отметим, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Напомним, уже в следующем матче "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – в воскресенье, 2 ноября, дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

