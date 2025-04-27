"Динамо" совершило камбэк и вырвало ничью в матче с "Шахтером" в УПЛ (видео)

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" в центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок "Арени Львов" во Львове завершился со счетом 2:2 .

Уже на 6-й минуте встречи "горняки" открыли счет – Кевин реализовал пенальти после того, как Тарас Михавко сбил Эгиналду в штрафной площадке "бело-синих".

На 20-й минуте "оранжево-черные" удвоили свое преимущество в счете – голкипер киевлян Руслан Нещерет отбил мяч перед собой после удара Николая Матвиенко из-за пределов штрафной, а Эгиналду сыграл на добивании.

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На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского сократили отставание в счете. На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой замкнул подачу Владислава Дубинчака с левого фланга.

После этого динамовцы пытались избежать поражения и создали несколько очень хороших моментов. Подопечным Марино Пушича не удалось удержать победу – на 90+3-й минуте за "Динамо" забил Владислав Кабаев.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

После этого матча "Динамо" (64 очка) продолжает лидировать в УПЛ. За четыре тура до конца "бело-синие" на 4 балла опережают "Александрию" и на 10 пунктов "Шахтер", который занимает третью позицию.

Отметим, что в матче первого круга УПЛ, который состоялся 27 октября прошлого года в Киеве, "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью 1:1.

В следующем туре УПЛ киевляне встретятся с "Ингульцом", а дончане сразятся с "Черноморцем". Оба поединка состоятся 3 мая.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" также встретятся в финале Кубка Украины. Поединок состоится 14 мая в Житомире.