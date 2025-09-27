"Динамо" совершило камбэк, но в компенсированное время упустило победу над "Карпатами" в УПЛ

"Карпаты" – "Динамо" / © ФК Карпаты

"Динамо" на выезде сыграло вничью с "Карпатами" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 3:3 .

Хозяева дважды забили в середине первого тайма – отличились Пабло Альварес и Бруниньо. Перед перерывом киевляне ответили голом Александра Караваева.

На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского продолжили камбэчить – на 50-й минуте счет сравнял Николай Шапаренко, а уже через две минуты Караваев вывел "бело-синих" вперед, оформив дубль.

Однако в компенсированное ко второму тайму время "львы" вырвали ничью – на 90+4-й минуте забил Денис Мирошниченко.

Обзор матча "Карпаты" – "Динамо"

"Динамо" потеряло очки в третьем подряд матче УПЛ. Ранее подопечные Александра Шовковского сыграли вничью против "Оболони" (2:2) и "Александрии" (2:2).

"Бело-синие" (15 очков) лидируют в УПЛ, но рискуют опуститься после того, как свои поединки 28 сентября проведут "Шахтер" и "Колос": дончане встретятся с "Рухом", а ковалевцы сыграют с "Металлистом 1925".

В следующем туре чемпионата Украины киевляне 5 октября примут "Металлист 1925", а львовяне днем ранее на выезде сразятся с "Александрией".

Перед этим, 2 октября, "Динамо" проведет матч первого тура основного раунда Лиги конференций с английским "Кристал Пэлас".