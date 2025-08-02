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"Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ выездной победой над "Вересом" (видео)
Подопечные Александра Шовковского успешно начали защиту чемпионского титула.
"Динамо" на выезде обыграло "Верес" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече "бело-синие" забили на 14-й минуте, когда Николай Шапаренко отличился с передачи Владислава Ваната.
Таким образом, подопечные Александра Шовковского успешно начали защиту чемпионского титула.
Обзор матча "Верес" – "Динамо" Киев
Во втором туре УПЛ киевляне сразятся с "Рухом", а ровенский клуб встретится с новичком элитного дивизиона "Полтавой". Оба матча состоятся 8 августа.
Уже во вторник, 5 августа, "Динамо" в польском Люблине проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским "Пафосом".