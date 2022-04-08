"Динамо" сыграет на самом большом стадионе Германии, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам

"Динамо" сыграет на самом большом стадионе Германии, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам

Столичный клуб проведет спарринг с дортмундской "Боруссией".

Стал известен уже второй соперник киевского "Динамо" в рамках серии благотворительных поединков, которые будут проходить под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!").

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", во вторник, 26 апреля, команда Мирчи Луческу сыграет с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится на самом большом стадионе Германии " Signal Iduna Park", который вмещает 81 365 зрителей.

О времени начала встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, столичный клуб покинул Украину, чтобы играть благотворительные матчи с европейскими клубами. Цель этих поединков - информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Первый матч этого евротурного "бело-синие" проведут 12 апреля в Варшаве против польской "Легии".

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" проведет серию благотворительных матчей во время войны, чтобы собрать деньги для помощи Украине.

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