"Динамо" сыграет на самом большом стадионе Германии, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам

Столичный клуб проведет спарринг с дортмундской "Боруссией".
Стал известен уже второй соперник киевского "Динамо" в рамках серии благотворительных поединков, которые будут проходить под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!").
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", во вторник, 26 апреля, команда Мирчи Луческу сыграет с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится на самом большом стадионе Германии " Signal Iduna Park", который вмещает 81 365 зрителей.
О времени начала встречи будет сообщено дополнительно.
Напомним, столичный клуб покинул Украину, чтобы играть благотворительные матчи с европейскими клубами. Цель этих поединков - информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии.
Первый матч этого евротурного "бело-синие" проведут 12 апреля в Варшаве против польской "Легии".
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" проведет серию благотворительных матчей во время войны, чтобы собрать деньги для помощи Украине.
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