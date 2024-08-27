"Динамо" сыграло вничью против "Зальцбурга" и не вышло в основную стадию Лиги чемпионов (видео)

Киевское "Динамо" сыграло вничью с австрийским "Зальцбургом" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Ред Булл Арене" в городе Зальцбург завершился со счетом 1:1 .

В первой встрече, которая состоялась неделю назад в польском Люблине, "Динамо" проиграло вице-чемпиону Австрии со счетом 0:2. Со старта второго матча команда Александра Шовковского большими силами стала атаковать, чтобы отыграть это отставание.

"Зальцбург" этим воспользовался и на 12-й минуте провел результативный контрвыпад. Адам Дагим с правого фланга сместился в центр, вошел в штрафную и пробил в ближний угол.

На 29-й минуте "бело-синие" сравняли счет в матче. Тарас Михавко со своей половины поля выполнил заброс на ход Владиславу Ванату, а тот из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол.

Подопечные Шовковского продолжили играть первым номером и пытались создавать моменты у ворот соперника, однако забить еще не удалось.

В течение матча киевляне нанесли 18 ударов против 13 у хозяев поля, но в створ ворот меньше, чем соперник – 2:3. По ожидаемым голам (xG) "бело-синие" имели совсем незначительное преимущество – 1,16 против 0,99. Также "Динамо" больше владело мячом – 55% на 45% и выполнило 16 угловых, тогда как австрийская команда – семь.

Обзор матча "Зальцбург" – "Динамо"

Таким образом, по сумме двух поединков "Зальцбург" оказался сильнее со счетом 3:1 и завоевал путевку в основную стадию Лиги чемпионов. "Динамо" же будет играть в основном раунде Лиги Европы.

Так что Украину в самом престижном еврокубке остался представлять только донецкий "Шахтер", который автоматически получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2024/25 состоится в четверг, 29 августа.

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