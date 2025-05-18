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"Динамо" сыграло вничью с "Черноморцем" и стало чемпионом УПЛ (видео)
"Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.
"Динамо" стало чемпионом Украины по футболу сезона-2024/25. Подопечные Александра Шовковского гарантировали себе первое место после того, как в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) на выезде сыграли вничью с "Черноморцем". Поединок в Одессе завершился со счетом 1:1 .
Для того, чтобы за тур до конца оформить чемпионство, "бело-синим" было достаточно не проиграть "морякам". Киевляне выполнили эту задачу.
На 18-й минуте матча Андрей Ярмоленко мог открывать счет во встрече, но его гол был отменен из-за игры рукой.
В начале второго тайма столичный клуб вышел вперед - Ярмоленко реализовал пенальти на 54-й минуте.
На 68-й минуте одесситы отыгрались – отличился Алексей Хобленко. Больше голов команды не забивали
Обзор матча "Черноморец" – "Динамо"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Динамо" (69 очков) за тур до конца стало недосягаемым для "Александрии" (66 баллов) в таблице УПЛ.
"Динамо" завоевало "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21
"Черноморец" (22 пункта) остался на последнем месте и потерял шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.
Отметим, что сделать "золотой дубль" киевляне в этом сезоне не сумели, ведь в финале Кубка Украины "Шахтер" в серии пенальти одолел киевлян.
В заключительном туре УПЛ, 24 мая, "Динамо" примет "Колос", а "Черноморец" дома сразится с "Александрией".