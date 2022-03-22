"Динамо" Тбилиси направило гуманитарную помощь в Украину

Груз будет доставлен на Арену Львов.

"Динамо" Тбилиси отправило гуманитарный груз в Украину для помощи пострадавшим от вторжения России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба грузинского клуба.

Гуманитарный груз будет доставлен в центр предоставления помощи вынужденным переселенцам, организованный донецким "Шахтером" на территории Арены Львов. Помощь включает более 200 комплектов предметов домашнего обихода.

Напомним, что бывший вратарь донецкого "Шахтера", а ныне главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт решил помочь украинским военным, героически воюющим с российскими оккупантами.

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