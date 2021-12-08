"Динамо" потерпело поражение в последнем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА

"Бело-синие" уступили молодежной команде "Бенфики".

В рамках заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Динамо" U-19 проиграло "Бенфике" U-19 со счетом 0:1

Единственный гол поединка в конце первого тайма забил Луиш Семеду. Морейра прострелил с левого фланга, а Семеду с нескольких метров переправил мяч под перекладину.

Благодаря этой победе португальский клуб смог обойти киевлян и финишировать на первой строчке в группе Е.

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"Бело-синие" вышли из группы со второго места, но теперь будут вынуждены сыграть в 1/16 финала.

Добавим, что 8 декабря в 22.00 сыграют взрослые команды "Динамо" и "Бенфики". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.