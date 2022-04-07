"Динамо" U-19 уступило сверстникам из Португалии и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 уступило сверстникам из Португалии и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

"Бело-синим" не удалось переиграть "Спортинг"

В четверг, 7 апреля, киевское "Динамо" U-19 провело матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга" U-19 из Лиссабона. Поединок закончился победой португальцев – 1:2 .

В первом тайме португальцы усилиями Джоване Кабрала завоевали фору в два мяча. В начале второго тайма киевляне сократили отставание – отличился Владимир Бражко с пенальти.

Сравнить счет "бело-синим" так и не удалось.

Победитель поединка, "Спортинг", вышел в 1/4 финала ЮЛУ, где сыграет в лиссабонском дерби с "Бенфикой". Победителя этой пары в полуфинале ждет туринский "Ювентус".

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