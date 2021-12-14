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"Динамо" U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

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"Динамо" U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

ФК Динамо Киев

"Бело-синие" проведут матч на выезде 8 или 9 февраля.

Во вторник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки стыковых матчей Юношеской лиги УЕФА.

На этом этапе будет выступать киевское "Динамо" U-19, финишировавшее вторым на групповой стадии Пути Лиги чемпионов.

По итогам церемонии жеребьевки в стыковом матче киевляне сыграют против "Депортиво" U-19 (Испания).

  • Восемь одноматчевых противостояний состоятся 8/9 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.
  • Клубы из одной ассоциации не могут сыграть друг с другом.
  • Восемь победителей стыковых матчей присоединятся к 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов.

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