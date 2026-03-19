"Динамо" уничтожило "Александрию" в УПЛ — Ярмоленко приблизился к историческому рекорду

"Динамо" на выезде одержало разгромную победу над "Александрией" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:5 .

"Бело-синие" открыли счет уже на 4-й минуте — Андрей Ярмоленко удачно сыграл в штрафной площадке соперника, забив свой 119-й гол в УПЛ.

36-летний лидер "Динамо" еще приблизился к рекорду по количеству голов в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу. Больше Ярмоленко забили лишь Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123).

На 20-й минуте преимущество киевлян в счете укрепил Александр Яцык. Так что на перерыв подопечные Игоря Костюка отправились с гандикапом в два мяча.

Во втором тайме "Динамо" довело дело до разгрома. На 68-й минуте голом отличился Назар Волошин, еще через четыре минуты забил Богдан Редушко, а на 83-й минуте точный удар нанес Матвей Пономаренко.

Следует отметить, что Пономаренко забил в седьмом матче УПЛ подряд. 20-летний форвард "Динамо" с 9 голами вышел на первое место в бомбардирской гонке чемпионата Украины.

После этой победы "Динамо" (41 очко) занимает четвертое место в УПЛ. "Александрия" (11 баллов) находится на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре "бело-синие" 4 апреля примут "Карпаты", а серебряный призер прошлого сезона чемпионата Украины днем ранее сразится с "Полтавой".