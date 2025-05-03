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"Динамо" уничтожило аутсайдера и окончательно лишило "Шахтер" шансов на чемпионство (видео)
"Бело-синие" разбили "Ингулец", приблизившись к завоеванию "золота" чемпионата Украины.
"Динамо" одержало разгромную победу над "Ингульцом" в выездном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:4.
Столичный клуб открыл счет на 38-й минуте встречи – мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Александр Дихтярук.
Через две минуты "бело-синие" развили свое преимущество – отличился Николай Шапаренко.
Во втором тайме подопечные Александра Шовковского довели дело до разгрома. Сначала на 55-й минуте точный удар нанес Николай Михайленко.
А точку в этом матче на 57-й минуте поставил Владислав Ванат, который благодаря этому укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке. Это его уже 17-й гол в нынешнем розыгрыше УПЛ.
Обзор матча "Ингулец" – "Динамо"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Динамо" (67 очков) продолжает возглавлять таблицу УПЛ. За три тура до конца киевляне на 10 баллов опережают "Шахтер" и имеют 7 пунктов преимущества "Александрии", которая сыграла на один матч меньше.
Победа "Динамо" над "Ингульцом" окончательно лишила "горняков" шансов защитить чемпионский титул.
"Ингулец" (20 очков) остался на предпоследней, 15-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины. Подопечные Василия Кобина ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ.
В следующем туре УПЛ киевляне 9 мая на выезде встретятся с "Полесьем", а петровцы 12 мая сразятся с "Левым Берегом".