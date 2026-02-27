"Динамо" уничтожило "Эпицентр" и приблизилось к лидерам УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" разгромило "Эпицентр" в домашнем матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 4:0 .

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом "бело-синих" — на 36-й минуте счет во встрече открыл Владимир Бражко, реализовав пенальти.

Во втором тайме подопечные Игоря Костюка развили свое преимущество. Сначала дубль оформил Матвей Пономаренко, отличившись голами на 49-й и 53-й минутах. А на 65-й минуте четвертый мяч в ворота гостей отправил Андрей Ярмоленко.

Обзор матча "Динамо" — "Эпицентр"

Для "Динамо" это вторая победа подряд в весенней части УПЛ. В первом матче после зимней паузы киевляне одолели "Рух" (1:0).

Сейчас "Динамо" (32 очка) продолжает занимать четвертое место в таблице чемпионата Украины. "Бело-синие" сократили отставание от лидеров — ЛНЗ и "Шахтера" — до 6 баллов, но черкасский и донецкий клубы имеют игру в запасе.

"Эпицентр" (14 баллов) остался на 14-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре "Динамо" 8 марта на выезде сыграет с "Полесьем", а "Эпицентр" днем ранее встретится с "Колосом".

Перед этим "Динамо" 3 марта сразится с "Ингульцом" в матче 1/4 финала Кубка Украины.