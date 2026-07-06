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Динамо — Университатя: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Киевляне начнут свои выступления в еврокубках поединком против румынского клуба.
В четверг, 9 июля, киевское "Динамо" сыграет с румынским клубом "Университатя" из Клужа-Напоки в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в польском городе Люблин, на стадионе "Арена Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В прошлом сезоне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, а "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии.
Прогноз букмекеров на матч Динамо — Университатя
Фаворитом первого матча букмекеры называют "Динамо". На победу подопечных Игоря Костюка принимаются ставки с коэффициентом 1,78. Ничья — 3,40. Выигрыш румынской команды — 4,25.
Что касается итога двухматчевого противостояния, то аналитики считают шансы равными, предлагая поставить на триумф каждого из клубов с коэффициентом 1,83.
Ответный матч состоится в четверг, 16 июля, на стадионе "Клуж Арена" в городе Клуж-Напока, в 20:30 по киевскому времени.
Победитель этой пары во 2-м этапе отбора Лиги Европы сразится с греческим ПАОКом, а неудачник во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций встретится с норвежским "Бранном".
Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.