"Динамо" усилилось двумя легионерами в последний день трансферного окна в УПЛ

Киевское "Динамо" в день закрытия зимнего трансферного окна в чемпионате Украины оформило два перехода. Состав "бело-синих" пополнили северомакедонский опорный полузащитник Решат Рамадани и венесуэльский форвард Эрик Рамирес.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

19-летний Рамадани стал новичком столичного клуба. Его предыдущей командой была северомакедонская "Шкендия", за которую он сыграл 22 матча и забил один гол в чемпионате Северной Македонии. Также в активе юного футболиста 5 поединков в еврокубках.

Решат вызывался в сборную Северной Македонии разных возрастов, в частности, U-19 и U-20. В составе команды U-19 он провел три матча отбора на Евро-2022.

Рамадани стал первым новичком киевлян в зимнее трансферное окно, без учета вернувшихся из аренд футболистов.

Что касается Рамиреса, то он перешел в "Динамо" в июле 2021-го, однако стать основным игроком не сумел, сыграв 7 матчей во всех турнирах и забив один гол.

С января 2022 года он выступал в аренде за испанский "Спортинг Хихон", а первую часть этого сезона провел на правах аренды в словацком "Словане".

Ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Никита Бурда перешел на правах аренды в луганскую "Зару".

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом". Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 13:00.

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