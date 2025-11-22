"Динамо" установило исторический клубный антирекорд в УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" установило исторический клубный антирекорд в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В субботу, 22 ноября, команда Александра Шовковского потерпела поражение от "Колоса" (1:2) в выездном матче 13-го тура УПЛ.

Для "бело-синих" это поражение стало третьим подряд в УПЛ. До этого киевляне проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3) и уступили черкасскому ЛНЗ (0:1).

Три поражения подряд – самая длинная проигрышная серия "Динамо" в УПЛ за всю историю.

Интересно, что за последний месяц столичный клуб установил и клубный рекорд по серии без поражений в УПЛ (42 матча), и антирекорд.

После поражения от "Колоса" киевский клуб опустился на промежуточное пятое место в УПЛ. Если лидер чемпионата "Шахтер" сегодня обыграет "Оболонь", то отставание "Динамо" от "горняков" вырастет уже до 10 очков.

В следующем туре УПЛ киевляне 1 декабря примут "Полтаву", а перед этим 27 ноября проведут гостевой матч с кипрской "Омонией" в рамках основного раунда Лиги конференций.