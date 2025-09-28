"Динамо" установило клубный рекорд по серии без поражений в УПЛ

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" установило клубный рекорд по серии без поражений в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В матче 7-го тура УПЛ "бело-синие" на выезде сыграли вничью с львовскими "Карпатами" (3:3), упустив победу уже в компенсированное ко второму тайму время.

Несмотря на это, подопечные Александра Шовковского продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 39 поединков и превзошли таким образом клубный рекорд.

В последних 39 матчах национального чемпионата динамовцы одержали 27 побед и 12 раз сыграли вничью.

Предыдущая рекордная серия киевлян продолжалась с мая 2014-го по октябрь 2015 года. Тогда "Динамо" под руководством Сергея Реброва не проигрывало 38 поединков подряд.

Отметим, что рекордная в истории УПЛ серия без поражений принадлежит донецкому "Шахтеру". "Горняки" не проигрывали 55 матчей подряд в чемпионате в период с июля 2000-го по август 2002 года.

В настоящее время "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 15 очков после семи туров. Однако уже 28 сентября киевлян могут обойти "Шахтер" и "Колос", которые имеют по 14 баллов, а также по одному матчу в запасе.

Следующий матч "Динамо" проведет 2 октября в Лиге конференций против английского "Кристал Пэлас", после чего 5 октября сыграет с "Металлистом 1925" в УПЛ.