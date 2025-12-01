"Динамо" установило новый клубный антирекорд в УПЛ

"Динамо" – "Полтава" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" обновило клубный антирекорд, проиграв "Полтаве" в домашнем матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился поражением "бело-синих" со счетом 1:2 .

Поражение от "Полтавы" стало для "Динамо" четвертым подряд в УПЛ. До этого киевляне проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3), уступили черкасскому ЛНЗ (0:1) и потерпели поражение от ковалевского "Колоса" (1:2).

Четыре поражения подряд – самая длинная проигрышная серия "Динамо" в УПЛ за всю историю.

Отметим, что поединок против "Полтавы" стал первым у руля "Динамо" для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка, который возглавил команду после увольнения Александра Шовковского.

В настоящее время "Динамо" (20 очков) находится на седьмом месте в таблице УПЛ. Если лидер чемпионата "Шахтер" сегодня обыграет "Кривбасс", то отставание "бело-синих" от "горняков" вырастет уже до 13 очков.

До конца 2025 года киевлянам осталось провести четыре матча: против "Кудровки" (6 декабря) и "Вереса" (14 декабря) в УПЛ, а также с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским "Ноа" (18 декабря) в основном раунде Лиги конференций.

