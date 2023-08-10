"Динамо" уступило "Арису" в первом матче квалификации Лиги конференций

Ответный поединок состоится 17 августа в румынском Бухаресте.
Киевское "Динамо" потерпело поражение от греческого "Ариса" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис" завершилась со счетом 1:0.
Первый тайм поединка прошел без забитых голов, хотя греческая команда атаковала больше киевлян – за первые 45 минут подопечные Мирчи Луческу нанесли лишь один удар по воротам против пяти у соперника.
На протяжении встречи "Динамо" имело преимущество во владении мячом, однако создать ничего опасного у ворот "Ариса" так и не удалось.
В свою очередь, хозяева на 69-й минуте забили единственный и победный мяч. После удара головой Фабиано мяч попал в руку Александру Сироте – арбитр значил пенальти. Луис Пальма с 11-метровой отметки пробил в левый угол – Георгий Бущан дотянулся до мяча, но отбить его не смог.
Стоит отметить, что у "Ариса" было еще несколько хороших моментов, но киевский клуб в непростых ситуациях спас Бущан.
Ответный матч между "Динамо" и "Арисом" запланирован на 17 августа в румынском Бухаресте.
Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3.
Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.
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