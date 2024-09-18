"Динамо" уверенно обыграло "Ворсклу" и возглавило турнирную таблицу УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" в перенесенном матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился со счетом 3:1 .

В первом тайме подопечные Александра Шовковского дважды поразили ворота соперника – на 33-й минуте счет открыл Брайан Себальос, а уже через две минуты Александр Караваев его удвоил.

Во второй половине встречи полтавчане сократили отставание – на 81-й минуте отличился Самсон Иеде.

Но в конце матча "бело-синие" сняли вопрос о победителе – на 90+1-й минуте забил Александр Пихаленок.

Обзор матча "Динамо" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это пятая победа подряд на старте текущего сезона УПЛ. До этого "бело-синие" обыграли "Верес" (2:1), "Карпаты" (3:1), ЛНЗ (1:0) и "Зарю" (2:0).

Киевляне с 15 очками единолично возглавили турнирную таблицу УПЛ и опережают ближайших преследователей – "Полесье" и "Александрию" – на 2 балла. "Ворскла" с 8 пунктами осталась на девятой позиции.

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