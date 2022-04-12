"Динамо" уверенно победило в первом благотворительном матче в поддержку Украины

"Динамо" уверенно победило в первом благотворительном матче в поддержку Украины

"Бело-синие" сыграли с варшавской "Легией".

Во вторник, 12 апреля, киевское "Динамо" провело первый благотворительный матч в рамках тура "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!").

Соперником "бело-синих" стала польская "Легия". Поединок завершился уверенной победой киевлян – 3:1 .

Счет матча открыл уже на третьей минуте Виталий Буяльский. В начале второго тайма поляки ответили – отличился Игорь Стржалек.

Через три минуты Артем Беседин снова вывел "Динамо" вперед, а впоследствии отличился дублем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" проиграл греческому "Олимпиакосу" в первом благотворительном матче.

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