"Динамо" уверенно победило "Черноморец" и закрепило свое лидерство в УПЛ (видео)

Команда Александра Шовковского не столкнулась с проблемами в игре против "моряков".

"Динамо" обыграло "Черноморец" в домашнем матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:1 .

Команда Александра Шовковского открыла счет на 16-й минуте встречи – Денис Попов перехватил мяч на половине поля одесситов, после чего Виталий Буяльский сделал передачу на Владислава Ваната, а тот точно пробил в левый угол.

Во втором тайме "бело-синие" увеличили свое преимущество. На 69-й минуте Буяльский красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в левую "девятку".

На 88-й минуте динамовцы сделали счет разгромным – забил Валентин Рубчинский, за несколько минут до этого вышедший на замену. Гости ответили лишь голом престижа, автором которого на 90+3-й минуте стал Евгений Скиба.

Обзор матча "Динамо" – "Черноморец"

После этой победы "Динамо" (35 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Столичный клуб теперь на три балла опережает ближайшего преследователя "Александрию", которая имеет игру в запасе. "Черноморец" (12 пунктов) остался на 13-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины киевляне на выезде встретятся с "Колосом", а "моряки" в гостях сразятся с "Александрией". Оба матча состоятся в воскресенье, 1 декабря.

Перед этим подопечных Шовковского ждет поединок 5-го тура основного раунда Лиги Европы с чешской "Викторией" Пльзень, который запланирован на четверг, 28 ноября, в немецком Гамбурге.

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